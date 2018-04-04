DEAŞ operasyonunda servet ele geçirildi !

Şüphelilerin örgüt adına kullandığı belirtilen ofiste yüklü miktarda döviz, altın ve Türk lirası çıktı. Ofiste 8.5 kilogram altın, 18 kilo ham gümüş, 7 kilo külçe gümüş, 1 milyon 300 bin dolar, 1 milyon 794 bin lira, 118 bin euro , 1 milyon 921 Suriye Poundu, 4 bin 500 Katar dinarı, 22 bin Mısır poundu, 350 Kuveyt dinarı, 109 bin 500 Suudi Arabistan riyali, 47 bin BAE dinarı, 5 bin Ürdün dinarı, 1610 sterlin, 100 Kanada doları ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklandı.