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  3. 04 Nisan 2018 10:10

DEAŞ operasyonunda servet ele geçirildi !

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yerinde yüklü miktarda altın, dolar, gümüş ve TL bulundu.

DEAŞ operasyonunda servet ele geçirildi !

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DAEŞ adına para transferi yaptıkları, çatışma bölgelerine gönderilmek üzere askeri malzeme temin ettikleri tespit edilen 2 kişiye yönelik çalışma başlattı.

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DEAŞ operasyonunda servet ele geçirildi !

16 Mart'ta Fatih, Avcılar, Ümraniye, Kadıköy ve Çatalca'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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DEAŞ operasyonunda servet ele geçirildi !

OFİSTEN SERVET ÇIKTI

Operasyonda M.S. ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, çok sayıda silah şarjörü ve çeşitli aparatlar, böcek arama cihazı, gizli kamera arama cihazı, telsiz ve gizli kamera ele geçirildi.

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DEAŞ operasyonunda servet ele geçirildi !

Şüphelilerin örgüt adına kullandığı belirtilen ofiste yüklü miktarda döviz, altın ve Türk lirası çıktı. Ofiste 8.5 kilogram altın, 18 kilo ham gümüş, 7 kilo külçe gümüş, 1 milyon 300 bin dolar, 1 milyon 794 bin lira, 118 bin euro , 1 milyon 921 Suriye Poundu, 4 bin 500 Katar dinarı, 22 bin Mısır poundu, 350 Kuveyt dinarı, 109 bin 500 Suudi Arabistan riyali, 47 bin BAE dinarı, 5 bin Ürdün dinarı, 1610 sterlin, 100 Kanada doları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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