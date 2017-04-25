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  3. 25 Nisan 2017 13:04

DEAŞ'ın elebaşısı çırılçıplak yakalandı

Irak’ın Musul kentinde terör örgütü IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor. A

DEAŞ'ın elebaşısı çırılçıplak yakalandı

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonunda artık sona yaklaşılıyor.

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DEAŞ'ın elebaşısı çırılçıplak yakalandı

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun aktif rol aldığı operasyonda, kentin batısındaki Eski Şehir bölgesi artık tamamen kuşatıldı.

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DEAŞ'ın elebaşısı çırılçıplak yakalandı

IŞİD’e karşı Musul’da yürütülen operasyonlarda kentin Eski Şehir bölgesinde El-Jada stadyumu yakınlarında IŞİD komutanı yakalandı.

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DEAŞ'ın elebaşısı çırılçıplak yakalandı

Irak polisi IŞİD komutanının yanındaki tüm militanlarını öldürdüklerini açıkladı. Komutanın yakalandığı anlar Irak polisi tarafından paylaşıldı.

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