DEAŞ'ın elebaşısı çırılçıplak yakalandı
Irak’ın Musul kentinde terör örgütü IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor. A
Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonunda artık sona yaklaşılıyor.
ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun aktif rol aldığı operasyonda, kentin batısındaki Eski Şehir bölgesi artık tamamen kuşatıldı.
IŞİD’e karşı Musul’da yürütülen operasyonlarda kentin Eski Şehir bölgesinde El-Jada stadyumu yakınlarında IŞİD komutanı yakalandı.