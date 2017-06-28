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  3. 28 Haziran 2017 12:33

DEAŞ'tan kan donduran video

Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'da çekilen bir infaz videosunu paylaştı. Görüntülerde bu kez infazcılar çocuk

DEAŞ'tan kan donduran video

İnsanın kanını donduran görüntüler bu kez Afganistan'dan geldi. DEAŞ tarafından mahkum edilen ve casus olduğu iddia edilen iki kişi başlarından vurularak öldürüldü.

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DEAŞ'tan kan donduran video

Ancak infazcılar bu kez ne iri yarı yapısıyla ne de İngiliz ya da Fransız aksanlarıyla dikkat çekti. Bu kez infazcılar küçük birer çocuktu.

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DEAŞ'tan kan donduran video

Terör örgütü DEAŞ'ın yetiştirdiği, beyinlerini yıkadığı çocuklar gözlerini kırpmadan önlerinde diz çökmüş ve elleri arkadan bağlı halde duran iki kişiyi öldürdü. Üstelik infaz edilenler de çocuk yaşta.

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DEAŞ'tan kan donduran video

Terör örgütü tarafından yayınlanan bir diğer videoda ise DEAŞ bayrağının dalgalandığı bir yerde ellerinde ağır silahlar olan yüzleri açık halde 4 IŞİD'li yerde diz çökmüş haldeki 3 kişiyi infaz ediyor.

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