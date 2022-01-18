Dedektörle arama yapan defineci, altın para buldu! Değeri dudak uçuklatıyor

GÜNÜMÜZDE VAR OLAN SEKİZ ÖRNEKTEN BİRİ

Madeni parada, eski İngiliz kralı süslü bir tahtta oturduğu esnada bir elinde küre ve diğer elinde asa tutarken tasvir ediliyor.

Ayrıca, yeni bulunan altın para, birçoğu müzelerde bulunan ve günümüzde var olduğu bilinen sadece sekiz örnekten birini oluşturuyor.