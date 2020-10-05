Dedem Ali Kemal de çapkındı

"GERÇEKTE KAÇ ÇOCUĞU OLDUĞU BİLİNMİYOR" Boris Johnson’ın 2008 ve 2016 yılları arasında Londra Belediye Başkanı’yken de evli olmasına rağmen birçok kadınla birlikte olduğu belirtiliyor. Kitapta, Johnson’ın sanat eseri satıcısı Helen Macintyre ile ilişkisine de yer veriliyor. Macintyre’ın 2008 yılında dünyaya getirdiği kızının babası, yapılan DNA testinde Johnson çıkıyor. Bununla ilgili davalarda, Johnson’ın bir dönem aşk yaşadığı Petronella Wyatt’ın da kürtaj kayıtları tespit ediliyor. Bu nedenle Johnson’ın gerçekte kaç çocuğu olduğunun bilinemeyeceği dile getiriliyor.