Dedem Ali Kemal de çapkındı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hayatının anlatıldığı kitapta ilginç detaylar dikkat çekti. Kitapta yazılanlara göre, Johnson'un "Büyük, büyükbabamın da dört eşi varmış, neden sadık olmam gerektiğini anlamıyorum" dediği yazıldı.
Damat Ferit Paşa kabinesinde İçişleri Bakanlığı yapan, İstiklal Savaşı'na karşı muhalif yazılar kalem alan ve İngiliz Muhipler Cemiyetinin kurucusu Ali Kemal Bey'in torununun çocuğu olan, tam ismiyle Alexander Boris de Pfeffel Johnson'ın (56) hayatını anlatan Boris Johnson: Kumarbaz adlı kitaptan bazı bölümler İngiliz basınında yer almaya başladı.
Boris Johnson’ın çocukluğundan, aile geçmişine, sevgililerinden eski eşlerine kadar bir çok kişiyle yapılan söyleşilerin yer alacağı ‘The Gambler’ adlı biyografi kitabının büyük ses getirmesi bekleniyor. Tom Bower’e konuşan Boris’in annesi Charlotte’nin "Gerçeğin anlatılmasını istiyorum" dediği aktarıldı.
"DEFALARCA ALDATTI" 15 Ekim’de piyasaya çıkacak kitapta Johnson’ın hayatı boyunca ruh eşini aradığı anlatılırken, ilk evliliğini 1987’de Allegra Mostyn-Owen ile yaptığı belirtiliyor. Ancak Johnson’ın evliliği sırasında Marina Wheeler ile birlikte olduğu ortaya çıkınca çift 1993’de boşanıyor. Hamile Marina Wheeler ile Johnson’ın bir ay sonra kızları Lara dünyaya geliyor. Kitaba göre, Johnson, Wheeler’i de defalarca aldatıyor.
"GERÇEKTE KAÇ ÇOCUĞU OLDUĞU BİLİNMİYOR" Boris Johnson’ın 2008 ve 2016 yılları arasında Londra Belediye Başkanı’yken de evli olmasına rağmen birçok kadınla birlikte olduğu belirtiliyor. Kitapta, Johnson’ın sanat eseri satıcısı Helen Macintyre ile ilişkisine de yer veriliyor. Macintyre’ın 2008 yılında dünyaya getirdiği kızının babası, yapılan DNA testinde Johnson çıkıyor. Bununla ilgili davalarda, Johnson’ın bir dönem aşk yaşadığı Petronella Wyatt’ın da kürtaj kayıtları tespit ediliyor. Bu nedenle Johnson’ın gerçekte kaç çocuğu olduğunun bilinemeyeceği dile getiriliyor.