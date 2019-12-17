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  3. 17 Aralık 2019 12:00

Define avcıları Antalya sahillerinde iş başında!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlı ve fırtınalı havanın ardından dedektörlerle kumsallara akın edenler dikkat çekiyor. Turistlerin mavi bayraklı pilajlardan çekildiği zamanlarda sahildeki manzara, işin iç yüzünü bilmeyenleri şaşk

Define avcıları Antalya sahillerinde iş başında!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlı ve fırtınalı havanın ardından kumsallara akın edenler, dedektörlerle turistlerin yazın düşürdüğü ziynet eşyalarını arıyor.

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Define avcıları Antalya sahillerinde iş başında!

Dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı ile Damlataş Plajı her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

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Define avcıları Antalya sahillerinde iş başında!

Yazın tatilcilerin akınına uğrayan plajlar, kışın da tatilciler yerine, elindeki elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörle değerli eşya ve madeni para arayanlara kalıyor.

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Define avcıları Antalya sahillerinde iş başında!

Her yağışlı hava ve fırtına sonrası ellerinde dedektörle sahile gelenler, tatilcilerin yüzerken veya güneşlenirken kaybettiği altın ve değerli eşyaları ile madeni para arıyor.

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