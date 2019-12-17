Define avcıları Antalya sahillerinde iş başında!
Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlı ve fırtınalı havanın ardından dedektörlerle kumsallara akın edenler dikkat çekiyor. Turistlerin mavi bayraklı pilajlardan çekildiği zamanlarda sahildeki manzara, işin iç yüzünü bilmeyenleri şaşk
Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlı ve fırtınalı havanın ardından kumsallara akın edenler, dedektörlerle turistlerin yazın düşürdüğü ziynet eşyalarını arıyor.
Dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı ile Damlataş Plajı her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.
Yazın tatilcilerin akınına uğrayan plajlar, kışın da tatilciler yerine, elindeki elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörle değerli eşya ve madeni para arayanlara kalıyor.