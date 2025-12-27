  1. Anasayfa
  4. Define avcıları resmen çığır açtı! Şoke eden manzara

Denizli'nin Buldan ilçesinde define avcıları, 30 metre derinliğinde çukur açıp tarihi eser ararken suçüstü yakalandı.

Kaynak: İHA
Resim: 1

Edinilen bilgiye göre; Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiinde kaçak kazıcılara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda kazılan bölgenin çevre genişliği ve derinliği dikkat çekti. 

Resim: 2

20 metrekarelik alanda yapılan kazıda, kurulan düzenek ve ekipmanlarla yaklaşık 30 metre derinliğe inildiği gözlendi. 

Resim: 3

Yapılan operasyonda iki şahıs suçüstü yakalanırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Resim: 4
