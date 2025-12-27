Define avcıları resmen çığır açtı! Şoke eden manzara
Denizli'nin Buldan ilçesinde define avcıları, 30 metre derinliğinde çukur açıp tarihi eser ararken suçüstü yakalandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre; Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiinde kaçak kazıcılara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda kazılan bölgenin çevre genişliği ve derinliği dikkat çekti.
1 / 4
20 metrekarelik alanda yapılan kazıda, kurulan düzenek ve ekipmanlarla yaklaşık 30 metre derinliğe inildiği gözlendi.
2 / 4
Yapılan operasyonda iki şahıs suçüstü yakalanırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
3 / 4
4 / 4