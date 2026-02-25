Define avcılarına 6 metrelik çukurda suçüstü! Bahaneleri pes dedirtti

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek bölgedeki şüpheli hareketliliği takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, adeta bir maden ocağını andıran kazı alanında 4 kişi suçüstü yakalandı.