Define avcılarına 6 metrelik çukurda suçüstü! Bahaneleri pes dedirtti
Samsun'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli, 6 metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakalandı. Definecilerin ''Kanalizasyon hattı için kazıyoruz'' savunması pes dedirtti.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek bölgedeki şüpheli hareketliliği takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, adeta bir maden ocağını andıran kazı alanında 4 kişi suçüstü yakalandı.
S.U. (69), İ.B. (47), M.E. (47) ve E.T. (63) adlı şüphelilerinin 6 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde çukur açtıkları ve evde kanalizasyon hattı bulunmadığı gerekçesiyle kazı yaptıklarını söyledikleri belirtildi.
Aramalarda; 1 hilti, 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz, 1 plastik kova, 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 10 metre uzunluğunda halat, 1 makara ve 2 çapa ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.