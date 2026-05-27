Define avcılarının mahsur kaldığı mağarada mucize kurtuluş

Laos'ta altın aramak için girdikleri mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5'i, arama kurtarma çalışmalarının 8'inci gününde kurtarıldı. Uzman dalgıçların katıldığı dev operasyonda, içeride kalan diğer 2 kişi için zamanla yarış sürüyor.

Kaynak: DHA/İHA
Güneydoğu Asya ülkesi Laos’ta, sel sularının çıkışı kapatması sonucu bir mağarada günlerdir mahsur kalan define avcılarından sevindiren haber geldi. 

Başkent Viyentiyan’ın yaklaşık 120 kilometre kuzeyinde yer alan Xaisomboun eyaletine bağlı Longcheng bölgesinde, 19 Mayıs günü 7 kişilik bir grup altın aramak için mağaraya giriş yaptı. Ancak bölgede aniden bastıran şiddetli yağışlar, mağara girişinin sular altında kalmasına ve grubun içeride mahsur kalmasına yol açtı.

Aralarında Tayland'dan gelen ve 2018'de 2 haftadan uzun süre mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasında görev alan ekip üyeleri ile çeşitli ülkelerden dalgıçların da yer aldığı arama kurtarma ekibi, hafta sonu olay yerine ulaştı. 

Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sonucu 5 kişinin sağ kurtarıldığını, 2 kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

