Define bulduklarını sanmışlardı... Kaçak tarihi eser kazısı böyle bitti
Aydın'da define aramak amacıyla kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı. Kaçak definecilerin her adımı saniye saniye kameraya yansıdı...
Kaynak: DHA / İHA
Aydın'da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Balat Mahallesi'nde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
1 / 6
Ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheli ile onları bölgeye getirip yönlendirdiği belirlenen 1 kişiyi suçüstü yakaladı.
2 / 6
Kazı alanında yapılan aramalarda; 2 yılan kamera, 1 gaz maskesi, 1 matkap ucu, 1 halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
3 / 6
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
4 / 6