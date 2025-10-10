  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Define bulduklarını sanmışlardı... Kaçak tarihi eser kazısı böyle bitti!

Define bulduklarını sanmışlardı... Kaçak tarihi eser kazısı böyle bitti

Aydın'da define aramak amacıyla kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı. Kaçak definecilerin her adımı saniye saniye kameraya yansıdı...

Kaynak: DHA / İHA
Define bulduklarını sanmışlardı... Kaçak tarihi eser kazısı böyle bitti - Resim: 1

Aydın'da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Balat Mahallesi'nde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

1 / 6
Define bulduklarını sanmışlardı... Kaçak tarihi eser kazısı böyle bitti - Resim: 2

Ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheli ile onları bölgeye getirip yönlendirdiği belirlenen 1 kişiyi suçüstü yakaladı. 

2 / 6
Define bulduklarını sanmışlardı... Kaçak tarihi eser kazısı böyle bitti - Resim: 3

Kazı alanında yapılan aramalarda; 2 yılan kamera, 1 gaz maskesi, 1 matkap ucu, 1 halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. 

3 / 6
Define bulduklarını sanmışlardı... Kaçak tarihi eser kazısı böyle bitti - Resim: 4

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

4 / 6