Define değil domalan mantarı arıyorlar
Afyonkarahisar'da farklı mevkilerdeki arazilere çıkan domalan mantarları, yöre halkı tarafından demir çubuklar ve sopalarla, toprak altında define arar gibi aranıyor.
İlçede farklı mevkilerdeki arazilere çıkan domalan mantarları, yöre halkı tarafından demir çubuklar ve sopalarla, toprak altında define arar gibi aranıyor.
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Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarı, kilogram fiyatının etten daha yüksek olmasıyla da dikkati çekiyor.
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Afyonkarahisar'da belirli bir süre suda ıslatıldıktan sonra kabukları ince bir şekilde soyulup dilimlenen, sade veya mevsim sebzeleriyle pişirilerek tüketilen domalanlar, bazı yörelerde ise kebap yapımında kullanılıyor.
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Yöre halkından, domalan toplayıcısı Özay Öz, bu mantarın Emirdağ'da geniş bir coğrafyada, bahar aylarında kendiliğinden yetiştiğini söyledi.
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