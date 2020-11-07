Defineciler buldu, devlet el koydu!

Bölgede inceleme yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, oldukça ilginç ve müthiş bir yapıda iki lahit mezar ortaya çıktığını belirterek “Afrodisyas Antik Kenti çevresinde adeta yeni bir metropol alan daha ortaya çıktı. Mezarlardan birinin üstünde Medusa işlemesi bulunuyor. Ve bu mezarın o dönemin ileri gelenlerinden birine yani üst düzey bir yöneticiye ait olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgenin ortaya çıkarılmasında büyük emeği olan Karacasu kaymakamlığımız başta olmak üzere Karacasu Belediye Başkanımız Zeki Ünal ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

