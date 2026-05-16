Defineciler Düzgün Baba Ziyaretgahı’nı bu hale getirdi; 4 kişi gözaltında!

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde bulunan ve bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Ziyaretgahı, kaçak define avcılarının hedefi oldu. Ziyaretgahtaki ‘ayak izleri’ olarak bilinen nişanelerin kazılarak tahrip edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. İnanç turizmi ve Alevi toplumu için büyük önem taşıyan Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribat, vatandaşların durumu fark ederek şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şubeleri titiz bir çalışma yürüttü.