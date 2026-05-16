Defineciler Düzgün Baba Ziyaretgahı’nı bu hale getirdi; 4 kişi gözaltında!
Tunceli’nin önemli inanç merkezlerinden Düzgün Baba Ziyaretgahı’nda, halk arasında "ayak izleri" olarak bilinen kutsal alanlarda kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, kutsal nişanelere zarar veren 4 şüpheliyi yakaladı.
Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde bulunan ve bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Ziyaretgahı, kaçak define avcılarının hedefi oldu. Ziyaretgahtaki ‘ayak izleri’ olarak bilinen nişanelerin kazılarak tahrip edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. İnanç turizmi ve Alevi toplumu için büyük önem taşıyan Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribat, vatandaşların durumu fark ederek şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şubeleri titiz bir çalışma yürüttü.
Yapılan incelemeler sonucunda, izinsiz kazı yaparak kutsal kabul edilen alanlara zarar verdiği değerlendirilen 4 isim tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dikkat çekici bulgulara rastlandı. Dijital materyallerin yanı sıra, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen tarihi objeler, görseller ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildi.
Ziyaretgahtaki tahribatın boyutu incelenirken, gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bölge halkı, kutsal alanlarına yönelik bu saldırının faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyor.