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  4. Definecilerin kazdığı çukurdan öyle bir şey çıktı ki...

Definecilerin kazdığı çukurdan öyle bir şey çıktı ki...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 gündür kayıp olan inek, definecilerin kazdığı kuyudan çıktı.

Definecilerin kazdığı çukurdan öyle bir şey çıktı ki... - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde bir besiciye ait inek kayboldu. Kayıp inek, yapılan aramada, definecilerin açtığı kuyuda bulundu. 

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Definecilerin kazdığı çukurdan öyle bir şey çıktı ki... - Resim: 2

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından özel düzenek kurarak, ineği bulunduğu yerden çıkarttı.

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Definecilerin kazdığı çukurdan öyle bir şey çıktı ki... - Resim: 3

Kayıp ineğine kavuşan besici de, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Definecilerin kazdığı çukurdan öyle bir şey çıktı ki... - Resim: 4
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