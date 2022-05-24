Definecilerin kazdığı çukurdan öyle bir şey çıktı ki...
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 gündür kayıp olan inek, definecilerin kazdığı kuyudan çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde bir besiciye ait inek kayboldu. Kayıp inek, yapılan aramada, definecilerin açtığı kuyuda bulundu.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından özel düzenek kurarak, ineği bulunduğu yerden çıkarttı.
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Kayıp ineğine kavuşan besici de, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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