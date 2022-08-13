Dehşet çukuru! Eşinin ihbarıyla ortaya çıktı: Doğurdu, öldürdü, gömdü!
Korkunç olay Karaman'da yaşandı. Bir kadının evlenmeden önce hamileliğinden dünyaya gelen bebeği elleriyle öldürüp bahçesine gömdüğü ortaya çıktı.
Karaman'da E.D., eşi K.D.'in (31) kendisiyle evlenmeden önce birlikte olduğu kişiden hamile kalıp dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdükten sonra bahçeye gömdüğünü öğrendi.
Döner’in suç duyurusu üzerine savcılık talimatıyla bahçede yapılan kazıda bebek kemikleri bulundu. Suçunu itiraf eden K.D. ile annesi, babası ve ağabeyi tutuklandı.
Olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesi'nde meydana geldi. E.D., 2 yıllık eşi K.D.’in kendisiyle evlenmeden önce 2019'da başkasıyla gönül ilişkisinin olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya getirdiği bebeği, doğumun hemen ardından öldürüp evlerinin bahçesine gömdüğünü öğrendi. E.D., aynı gün, 9 Ağustos’ta Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cinayet Büro Amirliği ekipleri, K.D.'in ailesinin yaşadığı Kenzi Caddesi'ndeki evin bahçesinde kazı başlattı. Kazıda, duvar dibine gömülmüş bebek kemiklerine ulaşıldı. Kemikler kriminal incemele için adli tıp kurumuna gönderildi.