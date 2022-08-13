  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dehşet çukuru! Eşinin ihbarıyla ortaya çıktı: Doğurdu, öldürdü, gömdü!

Dehşet çukuru! Eşinin ihbarıyla ortaya çıktı: Doğurdu, öldürdü, gömdü!

Korkunç olay Karaman'da yaşandı. Bir kadının evlenmeden önce hamileliğinden dünyaya gelen bebeği elleriyle öldürüp bahçesine gömdüğü ortaya çıktı.

Dehşet çukuru! Eşinin ihbarıyla ortaya çıktı: Doğurdu, öldürdü, gömdü! - Resim: 1

Karaman'da E.D., eşi K.D.'in (31) kendisiyle evlenmeden önce birlikte olduğu kişiden hamile kalıp dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdükten sonra bahçeye gömdüğünü öğrendi. 

1 / 6
Dehşet çukuru! Eşinin ihbarıyla ortaya çıktı: Doğurdu, öldürdü, gömdü! - Resim: 2

Döner’in suç duyurusu üzerine savcılık talimatıyla bahçede yapılan kazıda bebek kemikleri bulundu. Suçunu itiraf eden K.D. ile annesi, babası ve ağabeyi tutuklandı.

2 / 6
Dehşet çukuru! Eşinin ihbarıyla ortaya çıktı: Doğurdu, öldürdü, gömdü! - Resim: 3

Olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesi'nde meydana geldi. E.D., 2 yıllık eşi K.D.’in kendisiyle evlenmeden önce 2019'da başkasıyla gönül ilişkisinin olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya getirdiği bebeği, doğumun hemen ardından öldürüp evlerinin bahçesine gömdüğünü öğrendi. E.D., aynı gün, 9 Ağustos’ta Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 / 6
Dehşet çukuru! Eşinin ihbarıyla ortaya çıktı: Doğurdu, öldürdü, gömdü! - Resim: 4

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cinayet Büro Amirliği ekipleri, K.D.'in ailesinin yaşadığı Kenzi Caddesi'ndeki evin bahçesinde kazı başlattı. Kazıda, duvar dibine gömülmüş bebek kemiklerine ulaşıldı. Kemikler kriminal incemele için adli tıp kurumuna gönderildi.

4 / 6