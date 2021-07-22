Dehşet görüntüler: Doğu Karadeniz yine sele teslim
Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.
Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.
Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.
İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.
ARTVİN'DE SEL VE HEYELAN
Artvin'in Arhav ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle gündelik hayat durma noktasına geldi.
Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.
İlçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.