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  3. 22 Aralık 2018 12:50

Dehşet saçan emekli polis memuru: ''Onları uygunsuz yakaladım''

Konya'da, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı eski eşi Hediye İnanç (34) ve onun arkadaşı Semi Oğuz Deniz'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet G. (44) yakalandı.

Dehşet saçan emekli polis memuru: ''Onları uygunsuz yakaladım''

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Kreş işletmecisi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz bakım işleri yapan arkadaşı evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz Deniz'in iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet G. geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Dehşet saçan emekli polis memuru: ''Onları uygunsuz yakaladım''

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik nedenlerle 1 yıl önce polislik mesleğinden malulen emekli edilen Mehmet G., İnanç ve Deniz'i bıçaklayıp, kaçtı.

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Dehşet saçan emekli polis memuru: ''Onları uygunsuz yakaladım''

Bir süre sonra çevre sakinleri, iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat Sucu'ya durumu bildirdi.

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Dehşet saçan emekli polis memuru: ''Onları uygunsuz yakaladım''

İçeri giren Sucu, İnanç ve Deniz'i kanlar içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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