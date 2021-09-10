Dehşete düşüren olay: Tecavüze karşı koyan genç kızı, üzerine benzin döküp yaktı
Hindistan'ın Bihar eyaletine bağlı Muzzaffarpur şehrinde 23 yaşındaki genç bir kadın komşusunun tecavüzüne uğrayan genç kız korkunç bir şekilde can verdi.
Tecavüz ve kadın cinayetlerinin en fazla yaşandığı ülkelerden olan Hindistan'da bir korkunç olay daha meydana geldi.
1 / 5
Komşusunun tecavüzüne karşı koyan genç kadın hastanede yaşam savaşı veriyor.
2 / 5
Annesi bir sağlık merkezinde çalışan kızın evde tek başına olduğu sırada, komşusu evine gizliden girip tecavüz etmeye kalkıştı.
3 / 5
Saldırgan kendisine karşı koyan genç kızı yaktı. Komşularının haber vermesi üzerine kızın annesi işyerinden evine gelip kızını hastaneye kaldırıldı.
4 / 5