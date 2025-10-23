  1. Anasayfa
  4. Dehşetin adresi bu kez üniversite: Bir kadın pompalı tüfekle öldürüldü!

Kayseri'de üniversite öğrencisi ve 3 çocuk annesi bir kadın, eski eşi tarafından fakülte önünde pompalı tüfekle öldürüldü.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi M.K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle M.K.'ye okul önünde ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan M.K. ise ekipler tarafından kampüs içinde yakalanırken, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

