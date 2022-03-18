Dehşetin böylesi görülmedi: AVM otoparkında eşini öldürüp intihar etti

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otoparkta tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti.