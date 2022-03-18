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  4. Dehşetin böylesi görülmedi: AVM otoparkında eşini öldürüp intihar etti

Dehşetin böylesi görülmedi: AVM otoparkında eşini öldürüp intihar etti

Bakırköy’de bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp daha sonra intihar etti.

Dehşetin böylesi görülmedi: AVM otoparkında eşini öldürüp intihar etti - Resim: 1

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otoparkta tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti.

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Dehşetin böylesi görülmedi: AVM otoparkında eşini öldürüp intihar etti - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

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Dehşetin böylesi görülmedi: AVM otoparkında eşini öldürüp intihar etti - Resim: 3

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti. Kocasının ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Dehşetin böylesi görülmedi: AVM otoparkında eşini öldürüp intihar etti - Resim: 4

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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