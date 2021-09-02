Delta varyantından sonra şimdi de Mu varyantı tehlikesi: Türkiye'de görüldü mü?
Dünya Sağlık Örgütü ilk kez Ocak ayında Kolombiya'da tespit edilen B.1.621 varyantına dikkat çekerken Mu varyantı olarak adlandırılan tehlikenin aşılara karşı dirençli olduğu iddia ediliyor.
Koronavirüs salgını devam ediyor. Dünya genelinde devam Kovid-19 salgını her geçen gün farklı varyantlar ile karşımıza çıkıyor. En güçlülerinden olan Delta Varyantının ardından 'Mu Varyantı' da tehlike sinyalleri veriyor. Peki, Mu Varyantı nedir, tehlikeli mi?
MU VARYANTI NEDİR?
Mu Varyantı DSÖ tarafından incelenmesi gereken varyantlar arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğu belirtildi. Türkiye'de henüz Mu Varyantı görülmedi. Koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayıran DSÖ Mu Varyantını ilgi varyantları arasında değerlendiriyor. Endişe varyantları ise Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları.
AŞILAR MU VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?
DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşünüyor fakat bunu incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulduğunun da altını çiziyor.