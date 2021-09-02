Delta varyantından sonra şimdi de Mu varyantı tehlikesi: Türkiye'de görüldü mü?

MU VARYANTI NEDİR?

Mu Varyantı DSÖ tarafından incelenmesi gereken varyantlar arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğu belirtildi. Türkiye'de henüz Mu Varyantı görülmedi. Koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayıran DSÖ Mu Varyantını ilgi varyantları arasında değerlendiriyor. Endişe varyantları ise Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları.