Delta varyantıyla ilgili korkunç gerçek

CDC Direktörü, Delta varyantının bilinen en bulaşıcı solunum yolu hastalıklarından biri olduğunu söyledi. Direktör, "Delta varyantı, daha önce dolaşan suşlardan daha agresif ve çok daha bulaşıcıdır" ifadesini kullandı. Walensky basın toplantısındaki demecinde, “20 yıllık kariyerimde gördüğüm en bulaşıcı solunum yolu virüslerinden biri” dedi.