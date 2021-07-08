Delta'dan daha tehlikeli: Lambda varyantının belirtileri açıklandı
Delta varyantından daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu belirtilen Lambda varyantı yayılmaya devam ediyor. 30'dan fazla ülkede görülen Lambda varyantının en belirgin 3 belirtisi bulunuyor.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 4 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Kovid-19 salgınında alınan tedbirler ve aşılama kampanyalarıyla azalan vaka ve ölüm sayıları dünya genelinde yeniden yükseliş trendinde.
Bunun en büyük nedeni olarak varyantlar gösteriliyor. Dünya Hindistan'da ortaya çıkan ölümcül Delta varyantının şokunu atlatamadan bir kötü haber de Peru'dan geldi.
DAHA BULAŞICI, DAHA ÖLÜMCÜL!
Delta varyantıyla mücadele eden bilim insanları şimdi de Peru'da ortaya çıkan ve 30 ülkeye yayılan Lambda varyantına çözüm arıyor. Zira Lambda'nın daha bulaşıcı olduğu artık bilimsel olarak kabul ediliyor. Söz konusu varyantın daha ölümcül olabileceği iddiası da ciddi bir şekilde araştırılıyor.
Peru'da ortaya çıkan Lambda'nın yeni vakaların yüzde 80'ininden fazlasını oluşturması varyantın daha bulaşıcı olduğunu kanıtlıyor. Dünyadaki en yüksek pandemi ölüm oranına sahip olan Peru'da bu durumun söz konusu varyant nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor.