DEM Parti teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyip, mesajını okudu
Diyarbakır'da DEM Parti'nin düzenlediği nevruz kutlamasında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın mesajı okundu. Teröristbaşı mesajında, ''Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır.'' ifadelerini kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise ''Öcalan'ın bu meydanda halkıyla buluşmasının önü artık açılmalıdır'' dedi.
DEM Parti öncülüğünde, ‘Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu’ sloganı ile Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda nevruz kutlamaları gerçekleştirildi.
Kutlamalara, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve yurt dışından davetliler katıldı.
Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Parka çakmak, kalem ve parfüm gibi malzemelerle girilmesine izin verilmedi.
BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN MESAJI OKUNDU
Bazı müzik gruplarının seslendirdiği şarkıların ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajı okundu. Teröristbaşı Öcalan, "Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bu coğrafyadaki halkların özgürce bir arada yaşamasının yolu aralanmıştır. 27 Şubat 2025 tarihinde başlattığımız süreç Nevruz’un ruhuna uygun bir birlikteliğin temellerini yeniden diriltmek içindir'' mesajını verdi.