DEM Parti teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyip, mesajını okudu

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN MESAJI OKUNDU

Bazı müzik gruplarının seslendirdiği şarkıların ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajı okundu. Teröristbaşı Öcalan, "Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bu coğrafyadaki halkların özgürce bir arada yaşamasının yolu aralanmıştır. 27 Şubat 2025 tarihinde başlattığımız süreç Nevruz’un ruhuna uygun bir birlikteliğin temellerini yeniden diriltmek içindir'' mesajını verdi.