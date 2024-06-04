DEM Partili milletvekillerinden oturma eylemi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran akşamı Van'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.