Demet Özdemir'in yeni dizisindeki sevişme sahnesi olay oldu: Oğuzhan'ın suçu ne?

Geçtiğimiz haftalarda Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki Buğra Gülsoy ile Demet Özdemir'in yatak sahnesi gündem olmuş, magazin programında yorumcu olan Seren Serengil, söz konusu sahneler için "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Oğuzhan'ın suçu ne?" demişti.