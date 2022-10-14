Demet Özdemir'in yeni dizisindeki sevişme sahnesi olay oldu: Oğuzhan'ın suçu ne?
2 ay önce müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç ile dünya evine giren başarılı oyuncu Demet Özdemir'in yeni dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyada olay oldu.
Geçtiğimiz Ağustos ayında müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle dünya evine giren başarılı oyuncu Demet Özdemir, yeni diziyle gündemde! Dijital bir platformda yayınan 'Dünyayla Benim Aramda' sık sık sevişme sahneleriyle gündeme geliyor.
Geçtiğimiz haftalarda Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki Buğra Gülsoy ile Demet Özdemir'in yatak sahnesi gündem olmuş, magazin programında yorumcu olan Seren Serengil, söz konusu sahneler için "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Oğuzhan'ın suçu ne?" demişti.
Dizinin son yayınlanan bölümünde Demet Özdemir'in canlandırdığı karakter, sağlıklı yaşam koçu olarak hayatına giren Metin Akdülger'in canlandırdığı karakterle yakınlaşıyor.
Yeni evlenen Demet Özdemir'in dizide sık sık sevişme sahnelerinde yer alması sosyal medyada da gündeme geldi.