Deneme amaçlı başladı, 4 dönümlük tesis kurdu: Dört mevsim çilek üretiyor
Kırıkkale'nin Lüleburgaz ilçesinde topraksız çilek üretimi yapan çiftçi Mehmet Doğan, kısa sürede 4 bin metrekarelik modern tesise ulaştı. 16 milyon liralık yatırım yapan Doğan, dört mevsim çilek üretmeyi hedefliyor.
Lüleburgaz’ın Ovacık köyünde çiftçilik yapan Mehmet Doğan, kurduğu serada topraksız tarım modeli ile yılın her döneminde çilek üretimi gerçekleştiriyor. Hindistan cevizi kabuğu ve perlit karışımı içinde yetiştirdiği çileklerden yüksek verim alan Doğan, seraya kurduğu gelişmiş ısıtma ve iklimlendirme sistemleri sayesinde mevsimden bağımsız üretim yapabiliyor.
Bu işe pastanecilikle uğraşan akrabalarının çilek bulmakta zorlanması üzerine potansiyeli görerek başladığını belirten Mehmet Doğan, geçen yıl 300 metrekarelik bir alanda kurduğu ilk serasında başarılı sonuçlar elde ettiğini kaydetti. Kısa sürede 4 bin metrekarelik yeni ve modern bir seraya geçen Doğan, toplam 16 milyon liralık yatırımla Trakya’nın en büyük çilek üreticilerinden biri olma yolunda ilerliyor. Siparişlere yetişemediğini belirten Doğan, yeni üretim alanının bölge tarımı için önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi.
Yeni tesisin tamamen otomasyonlu ve iklimlendirme kontrollü bir üretim merkezi olduğunu ifade eden Doğan, “Geçen yıl 300 metrekare ile başladığımız Ar-Ge seramızı, şu anda içinde bulunduğumuz 4 bin metrekarelik topraksız çilek serasıyla taçlandırdık. Seramızda 72 bin kök çilek fidesi dikimine başladık. Bir kökten yıllık 500-700 gram verim bekliyorum. Bu da toplamda 40 ila 50 ton çilek demek. Amacımız, bitkinin istediği sıcaklık ve nem değerlerini sabit tutarak a kalite üretim yapmak” dedi.
Doğan, seranın çalışma sistemini anlatarak, “İçerideki tüm sıcaklık ve nemi otomasyonla kontrol ediyoruz. Bitkinin istediği besleme programını makinaya giriyoruz, ardından cihaz gerekli miktarı ayarlayıp seraya iletiyor. İklimlendirme makinesi ile yapay yağmur yağdırarak nemi dengeliyoruz. Seranın üstündeki meteoroloji istasyonu rüzgâr yönünden radyasyon seviyesine kadar tüm verileri topluyor. İç ve dış ortam verilerini yıllarca arşivleyebiliyoruz. Bu iki cihaz seramızın beyni” diye konuştu.
‘HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK’
4 bin metrekarelik üretim alanının ilk etap olduğunu belirten Doğan, “Hedefimiz daha büyük. Sonraki aşamalarda 15 bin metrekareye çıkıp Trakya’nın en büyük çilek üreticisi olmak ve Ovacık’ı çileğin merkezi haline getirmek istiyoruz. Tüketerek bir yere varamayız. Gençler tarımı teknolojiyle birleştirerek bu tarz sistemlere yönelmeli. Herkesi üretmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)