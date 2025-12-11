Deneme amaçlı başladı, 4 dönümlük tesis kurdu: Dört mevsim çilek üretiyor

Yeni tesisin tamamen otomasyonlu ve iklimlendirme kontrollü bir üretim merkezi olduğunu ifade eden Doğan, “Geçen yıl 300 metrekare ile başladığımız Ar-Ge seramızı, şu anda içinde bulunduğumuz 4 bin metrekarelik topraksız çilek serasıyla taçlandırdık. Seramızda 72 bin kök çilek fidesi dikimine başladık. Bir kökten yıllık 500-700 gram verim bekliyorum. Bu da toplamda 40 ila 50 ton çilek demek. Amacımız, bitkinin istediği sıcaklık ve nem değerlerini sabit tutarak a kalite üretim yapmak” dedi.

Doğan, seranın çalışma sistemini anlatarak, “İçerideki tüm sıcaklık ve nemi otomasyonla kontrol ediyoruz. Bitkinin istediği besleme programını makinaya giriyoruz, ardından cihaz gerekli miktarı ayarlayıp seraya iletiyor. İklimlendirme makinesi ile yapay yağmur yağdırarak nemi dengeliyoruz. Seranın üstündeki meteoroloji istasyonu rüzgâr yönünden radyasyon seviyesine kadar tüm verileri topluyor. İç ve dış ortam verilerini yıllarca arşivleyebiliyoruz. Bu iki cihaz seramızın beyni” diye konuştu.