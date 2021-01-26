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  3. 26 Ocak 2021 13:36

Deniz çekilmesi deprem habercisi mi ?

Türkiye'nin 'sakin şehir' unvanıyla bilinen Akyaka'da deniz suyunun yaklaşık 20 metre çekilmesi bölgeye yeni yerleşenler arasında deprem endişesine neden oldu.

Deniz çekilmesi deprem habercisi mi ?

Türkiye'nin 'sakin şehir' unvanıyla bilinen Akyaka'da deniz suyunun yaklaşık 20 metre çekilmesi bölgeye yeni yerleşenler arasında deprem endişesine neden oldu.

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Deniz çekilmesi deprem habercisi mi ?

Yıllardır Akyaka'da yaşayanlar ise çekilmenin her yıl yaşandığını söyledi. Aralık ayında başlayan ve mart ayına kadar devam eden doğa olayında deniz suları öğle saatlerinde çekilmeye başlıyor, sabah yine aynı seviyesine geri dönüyor. Gel-git nedeniyle yaşanan çekilme sırasında denizin ortasında kum tepeleri oluşuyor.

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Deniz çekilmesi deprem habercisi mi ?

'DENİZ SUYU HER DÖNEM ÇEKİLİR'
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, Akyaka'daki deniz çekilmesinde endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

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Deniz çekilmesi deprem habercisi mi ?

Doç. Dr. Önsoy, "Akyaka'da her yıl bu dönemde zaten deniz suyunda çekilmeler ve yükselmeler oluyor. Artan fırtınalar sebebiyle körfezdeki sular çekiliyor. Biz, bunu depremin habercisi olarak yorumlamıyoruz.

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