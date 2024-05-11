Deniz dolgusuna yapılan Şehir Hastanesi'nde sona yaklaşıldı

‘GÜNEY ÇEVRE YOLU’NUN 36 KİLOMETRESİ TÜNEL OLARAK PROJELENDİRİLDİ’

Trabzon’da yapımı devam eden diğer projelere ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, “Ekip halinde Trabzon’un sorunlarını masaya yatıyoruz. Trabzon’un daha da gelişmesi, büyümesi ve cazibe merkezi olması için önemli planlarımız var. İnşallah bunlar bittiğinde Trabzon, Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. 44 kilometrelik Güney Çevre Yolu’nun 36 kilometresi tünel olarak projelendirildi. Birinci etabında yoğun bir çalışma var. Kanuni Bulvarı’nı ise Boztepe tünelleri ile Çukurçayır’a bağladık. Şimdi de Çukurçayır üzerinden sahil yoluna bağlamak içinde önemli çalışmalar devam ediyor. Karayolları alanında Trabzon genelinde önemli çalışmalar var” diye konuştu.