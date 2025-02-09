Deniz karadan 100 metre çekildi, uzmanlardan açıklama geldi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz çekilmesi devam ediyor. Ege Denizi'ndeki depremler sonrası yaşanan doğa olayı vatandaşları tedirgin etti. Ancak uzmanlar korkulacak bir durum olmadığını belirtti. 11 Şubat gününe kadar deniz seviyesinin 70-80 santim daha çekilmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde deniz çekilmesinin ardından tekneler karaya oturdu. İzmir’in yanı sıra Muğla’nın Bodrum ilçesi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi ve İstanbul’un Silivri ilçesinde de denizin çekilmesi tedirginliğe neden oldu.
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Deniz çekilmesinin Ege Denizi’nde Santoroni Adası çevresinde 28 Ocak’tan bu yana yoğunlaşan depremler ile bağlantılı olup olmadığının gündeme gelmesinin ardından uzmanlardan açıklama geldi.
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Uzmanlar, İzmir'de 4 Şubat'ta çok sert bir poyrazın oluştuğu, bu nedenle deniz seviyesinin yavaş yavaş düşmeye başladığı ve korkulacak bir durumun olmadığı belirtildi.
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Uzmanlar, denizde yaşanan çekilmenin Santorini’de oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı olmadığını kaydetti.
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