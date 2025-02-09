Deniz metrelerce çekildi, 2 bin 500 yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Antik limanı izleyeme gelen inşaat ustası Kemal İşi, "10 senedir buradayım ve yürüyüş yapmaya geliyorum. 10 senedir de denizin çekildiğini gördüm ancak bu kadar 100-150 metre çekildiğini ilk defa görüyorum. İlk defa da Adramytteion Antik Limanı üzerinde yürüme fırsatım oldu" dedi. Marangoz Hamdi Mengi de "Doğma büyüme Burhaniyeliyim. Denizin ilk defa bu kadar çok çekildiğine şahit olduk. Antik Limanı gezdik, araştırma yaptım. Deniz patlıcanlarını, yengeçleri gördük. Denizin bu kadar çok çekilmesi inşallah, afet habercisi değildir" diye konuştu. (DHA)