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  3. 06 Kasım 2018 12:45

Deniz piyadelerinin koruyucusu görücüye çıkıyor

Deniz piyadelerinin koruyucusu görücüye çıkıyor

Türk savunma sanayisinin lider kara aracı üreticilerinden FNSS, Cakarta'da 7-10 Kasım'da düzenlenecek fuarda, sınıflarında yeni standartları tanımlayacak 2 özel aracını ön plana çıkaracak.

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Deniz piyadelerinin koruyucusu görücüye çıkıyor

FNSS, seri üretime hazır orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT'yi ve ZAHAkonseptini ilk kez fuarda sergileyecek.

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Deniz piyadelerinin koruyucusu görücüye çıkıyor

Kaplan MT, tankı, bugünün asimetrik harp şartlarına uyarlarken, ZAHA zırhlı amfibi hücum araçlarına 21. yüzyıl teknolojisini getirecek.

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Deniz piyadelerinin koruyucusu görücüye çıkıyor

Seri üretime hazır hale gelen Kaplan MT, FNSS ve PT Pindad tarafından ortak bir çalışma kapsamında geliştirildi. Türkiye ve Endonezyaarasında imzalanan Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşması çerçevesinde geliştirilen aracın kalifikasyon testleri temmuz ayında başladı. Kaplan MT, ortaya konulan gereksinimleri karşıladığını ve hizmete hazır olduğunu ağustos başında tamamlanan testlerde gösterdi.

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