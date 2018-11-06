Deniz piyadelerinin koruyucusu görücüye çıkıyor

Seri üretime hazır hale gelen Kaplan MT, FNSS ve PT Pindad tarafından ortak bir çalışma kapsamında geliştirildi. Türkiye ve Endonezyaarasında imzalanan Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşması çerçevesinde geliştirilen aracın kalifikasyon testleri temmuz ayında başladı. Kaplan MT, ortaya konulan gereksinimleri karşıladığını ve hizmete hazır olduğunu ağustos başında tamamlanan testlerde gösterdi.