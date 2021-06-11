Deniz salyasıyla ile ilgili fay hattı uyarısı
Marmara'nın güneyindeki balıkçılar, müsilaj ile ilgili fay hatlarına dikkat çekti. Marmara'yı istila eden deniz salyasının erimiş deniz anaları olduğunu iddia eden balıkçılar, deniz altından geçen faylardan çıkan gazların deniz analarının toplu halde erimesine neden olabileceğini ileri sürdü. Öte yandan balıkçılar, müsilajın denizi temizlediğini dile getirdi.
Fay hatlarından gaz çıkışı var mı? Marmara'nın güneyindeki balıkçılar müsilaj ile ilgili fay hatlarına dikkat çekti. Marmara'yı istila eden deniz salyasının erimiş deniz anaları olduğunu iddia eden balıkçılar, deniz analarının toplu hâlde erimesine deniz altından geçen faylardan çıkan gazlar olabileceğini ileri sürdü.
Hayatının 40 yılını denizde geçirdiğini belirten balıkçı Seyfettin Uçar, denizdeki müsilaj tabakasının ölmüş deniz anası olduğunu iddia etti. En son 2007 senesinde aynı şekilde yoğun deniz anası görüldüğünü, sonrasında da denizde "kaykay", diğer adıyla müsilaj görüldüğünü belirten Uçar, "Denizlerin üzerini saran madde ölmüş eriyen deniz anasından başka bir şey değil. Jelimsi yapı denizin üzerinde ot çöp, ne varsa bünyesine katıyor. Allah’ın bir lütfu, müsilajın çekildiği yerlerde deniz pırıl pırıl. Bu sayede deniz temizleniyor" dedi.
Marmara denizini istila eden müsilaj hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pek çok profesör ve bilim kurulu deniz üzerindeki maddenin ne olduğunu ve neden kaynaklandığını anlamak için çalışma yürütürken. Bursalı balıkçılar Marmara denizindeki kötü görüntünün korkulacak bir yanının olmadığını savundu.
Denizanalarına ne oluyor? Bursa’nın Mudanya ilçesinde 40 yıllık balıkçılık yapan Seyfettin Uçar, deniz üzerindeki müsilaj tabakasının parçalanmış erimiş deniz anasından başka bir şey olmadığını belirterek, önemli olan deniz analarının toplu halde ölüp erimesine sebep olan şeyi araştırmak olduğunu söyledi.