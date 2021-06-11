Deniz salyasıyla ile ilgili fay hattı uyarısı

Hayatının 40 yılını denizde geçirdiğini belirten balıkçı Seyfettin Uçar, denizdeki müsilaj tabakasının ölmüş deniz anası olduğunu iddia etti. En son 2007 senesinde aynı şekilde yoğun deniz anası görüldüğünü, sonrasında da denizde "kaykay", diğer adıyla müsilaj görüldüğünü belirten Uçar, "Denizlerin üzerini saran madde ölmüş eriyen deniz anasından başka bir şey değil. Jelimsi yapı denizin üzerinde ot çöp, ne varsa bünyesine katıyor. Allah’ın bir lütfu, müsilajın çekildiği yerlerde deniz pırıl pırıl. Bu sayede deniz temizleniyor" dedi.