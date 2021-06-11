Deniz Seki: Photoshop değil, geniş açı!
Son dönemde büyük değişim geçiren Deniz Seki, bir kez daha 'filtre' iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Seki, gündemdeki iddialara "Photoshop değil, geniş açı!" diyerek yanıt verdi.
Deniz Seki, tatil sezonunu açtı. Mavi tura çıkan 50 yaşındaki şarkıcı, teknede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Tatil pozlarında uzun bacakları dikkatlerden kaçmayan popçudan, hakkında 'photoshop' iddiaları başlamadan önce Instagram üzerinden açıklama geldi.
Seki, "Şimdi 'photoshop'la bacaklarını niye uzattın?' diyenler gelmeden hemen yazalım, sakin olun arkadaşlar sadece geniş açı çekimi. Filtreye gerek yok" ifadelerini kullandı.
YAZ SEZONUNU TERASTA AÇTI
Son dönemde verdiği kilolar ve paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Deniz Seki, geçtiğimzi günlerde bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Ünlü şarkıcı, yaklaşık 30 bin beğeni alan fotoğrafına, "An itibarıyla yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" notunu düşmüştü.