Deniz Seki serveti elinin tersiyle itti

HASRET GİDERECEK

Seki, cezaevinden çıkar çıkmaz canlı yayına katılması için teklif edilen 50 bin TL'yi reddetti. Ünlü sanatçıya, Kıbrıs'taki bir otel de Ramazan Bayramı'nda sahne alması için 500 bin TL teklif etti. Ancak Ramazan Bayramı'nı sevdikleriyle geçirmek isteyen sanatçı, "Uzun süre sonra sevdiklerimle bayram yapmak için sabırsızlanıyorum. Benim en büyük servetim ailem" diyerek bu astronomik ücreti de düşünmeden geri çevirdi.