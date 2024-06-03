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Deniz sezonu açıldı; sahiller doldu taştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 38 dereceye yükseldi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi.

Kaynak: DHA
Deniz sezonu açıldı; sahiller doldu taştı - Resim: 1
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Deniz sezonu açıldı; sahiller doldu taştı - Resim: 2

Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonu hareketliliği başladı. İlçede hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derecelere yükseldi.

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Deniz sezonu açıldı; sahiller doldu taştı - Resim: 3

Başta Gümbet plajı olmak üzere Bitez, Ortakent, Kumbahçe, Yalıkavak gibi sahillerde yoğunluk yaşandı. 

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Deniz sezonu açıldı; sahiller doldu taştı - Resim: 4

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. 

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