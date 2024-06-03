Deniz sezonu açıldı; sahiller doldu taştı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 38 dereceye yükseldi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi.
Kaynak: DHA
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Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonu hareketliliği başladı. İlçede hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derecelere yükseldi.
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Başta Gümbet plajı olmak üzere Bitez, Ortakent, Kumbahçe, Yalıkavak gibi sahillerde yoğunluk yaşandı.
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Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi.
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