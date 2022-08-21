Deniz suyu sıcaklığı bile 31 derece... Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor
Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da sıcak hava bunaltıyor. Deniz suyu sıcaklığının 31 dereceye çıktığı Konyaaltı'nda sıcak ve nemden bunalanlar sahil kenarında sabahlıyor.
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ni, akşamları da aşırı sıcak ve nemden bunalanlar dolduruyor.
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Serin noktada uyuyabilmek isteyenler, gece sahile gelerek ya havluların üzerinde ya da yasak olmasına rağmen kurdukları çadırlarda uyuyor.
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Gecenin sıcağından kurtularak serinleyenler, günün ilk ışıklarıyla uyanıp denize giriyor.
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Hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 85'e ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece olduğu kaydedildi. (DHA)
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