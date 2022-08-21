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  4. Deniz suyu sıcaklığı bile 31 derece... Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor

Deniz suyu sıcaklığı bile 31 derece... Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da sıcak hava bunaltıyor. Deniz suyu sıcaklığının 31 dereceye çıktığı Konyaaltı'nda sıcak ve nemden bunalanlar sahil kenarında sabahlıyor.

Deniz suyu sıcaklığı bile 31 derece... Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor - Resim: 1

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ni, akşamları da aşırı sıcak ve nemden bunalanlar dolduruyor.

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Deniz suyu sıcaklığı bile 31 derece... Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor - Resim: 2

Serin noktada uyuyabilmek isteyenler, gece sahile gelerek ya havluların üzerinde ya da yasak olmasına rağmen kurdukları çadırlarda uyuyor.

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Deniz suyu sıcaklığı bile 31 derece... Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor - Resim: 3

Gecenin sıcağından kurtularak serinleyenler, günün ilk ışıklarıyla uyanıp denize giriyor. 

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Deniz suyu sıcaklığı bile 31 derece... Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor - Resim: 4

Hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 85'e ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece olduğu kaydedildi. (DHA)

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