Deniz taştı; İskenderun bir kez daha sular altında kaldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma nedeniyle fırtınada deniz bir kez daha taştı. Su altında kalan sahil şeridinde tahliye çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay'ın İskenderun ilçesini bu kez fırtına vurdu.
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Depremde sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma sonrası kuvvetli rüzgar ve fırtınalarda deniz taşması yaşanmaya başladı.
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Daha öncede iki kez denizin taştığı sahil şeridi ve Atatürk Bulvarında bugün tekrarı yaşandı.
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Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına denizde devasa dalgalar oluşturdu. Sahil şeridini su basması ve dalgalarla birlikte su altında kalan bir kafede elektrik kontağından yangın çıktı.
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