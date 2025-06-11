Deniz tatili kabusa dönüştü: Bir baba ve 3 oğlu hastanelik oldu

Olay, akşam saatlerinde Alaplı- Ereğli yolu plajlar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Mevrealtı mevkisinde bulunan Rafet A., Hamza ve Hazal adlı 2 çocuğunun dalgalar arasında kaldığını görünce kurtarmak için denize atladı.