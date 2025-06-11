Deniz tatili kabusa dönüştü: Bir baba ve 3 oğlu hastanelik oldu
Zonguldak Ereğli'de denizdeki dalga nedeniyle 9 ve 13 yaşındaki iki kardeş boğulma tehlikesi geçirirken çocukların babası çocuklarını kurtarmak için suya atlayıp, bir çocuğunu kurtardıktan sonra yorulup, o da boğulma tehlikesi geçirince 15 yaşındaki diğer oğlu da denize atlayıp boğulma tehlikesi geçirdi.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Alaplı- Ereğli yolu plajlar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Mevrealtı mevkisinde bulunan Rafet A., Hamza ve Hazal adlı 2 çocuğunun dalgalar arasında kaldığını görünce kurtarmak için denize atladı.
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Çocuklarından birini kurtardıktan sonra baba da boğulma tehlikesi geçirirken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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Bu sırada babası ve kardeşlerinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Harun A. da denize girince boğulma tehlikesi geçirdi.
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Çevredekilerin denizden çıkardığı 3 kardeş ve babaları, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ilçedeki özel hastanelere götürüldü.
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