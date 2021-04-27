Denizaltı faciasında son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya gündemine bomba gibi düşen batık Endonezya denizaltısının mürettebatının, birlikte mutlu bir şekilde şarkı söylediğini gösteren dokunaklı görüntüler ortaya çıktı.
Dünya gündemine bomba gibi düşen batık Endonezya denizaltısının mürettebatının, birlikte mutlu bir şekilde şarkı söylediğini gösteren dokunaklı görüntüler ortaya çıktı.
AFP'nin aktardığına göre, Endonezya ordusu tarafından yayınlanan görüntüler, 53 kişilik ekipten bazıları Endonezya'nın sevilen bir şarkısı olan ve "Elveda" anlamına gelen "Sampai Jumpa"yı söylediğini gözler önüne seriyor.
Denizaltı komutanı Heri Oktavian, akustik gitarı çalan denizcinin etrafında toplananlar arasında görülüyor. Denizciler, "Seni özlemeye hazır olmasam da, sensiz yaşamaya hazır olmasam da, senin için en iyisini dilerim" diye şarkı söylüyor.
Endonezya ordu sözcüsü Djawara Whimbo AFP'ye yaptığı açıklamada, görüntülerin görevini devreden komutan için bir veda olarak kaydedildiğini söyledi.