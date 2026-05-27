''Denizde ceset var'' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek başka çıktı
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sahil şeridinde hareketsiz bir karartı gören vatandaşlar "denizde ceset var" ihbarıyla yetkilileri alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ceset sanılan cismin kaya olduğu tespit etti.
Kaynak: İHA
Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi sahilinde, deniz kıyısında hareketsiz duran bir karartı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Cismin denizde boğulan bir kişiye ait olduğunu düşünen çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliği alarak, denizde belirtilen noktada titiz bir inceleme başlattı. Yapılan detaylı kontroller sonucunda ceset sanılan karartının dalgaların arasında kalan bir kaya parçası olduğu tespit edildi. İhbarın asılsız çıkmasıyla birlikte derin bir nefes alan ekipler, olay yerinden ayrıldı.
