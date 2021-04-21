"Eğer bizim bilmediğimiz bir şekilde naaş oradan buraya taşındıysa buraya defnedildiyse bilemem. Buna dair bir kayıt yok, belki birisi kendi kafasına göre bir yazı yazmış olabilir. Ama her halükarda net olan bir şey var. Burası mezarlık ve orada bir mezar var. Zaten orada bir mezarın olması sahibinin çok önemi kalmıyor. Burada bir mezar var ve net olan şu, 8 bin yıllık kadim bir kentte son 550-600 yıldır bu kentte" diye konuştu.