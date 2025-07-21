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Denizde kadın cesedi bulundu

Zonguldak'ta liman surlarının bulunduğu bölgede, denizde kadın cesedi bulundu.

Kaynak: DHA
Denizde kadın cesedi bulundu - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Liman Caddesi’nde liman surlarının bulunduğu kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yürüyüş yapan biri, denizde hareketsiz birini görerek ihbarda bulundu.

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Denizde kadın cesedi bulundu - Resim: 2

Bölgeye, polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Denizde kadın cesedi bulundu - Resim: 3

Yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin A.K. ( 51) adlı kadın olduğu tespit edildi.

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Denizde kadın cesedi bulundu - Resim: 4

A.K'nin kayalıklarda terlikleri bulunurken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. 

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