Denizde kadın cesedi bulundu
Zonguldak'ta liman surlarının bulunduğu bölgede, denizde kadın cesedi bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Liman Caddesi’nde liman surlarının bulunduğu kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yürüyüş yapan biri, denizde hareketsiz birini görerek ihbarda bulundu.
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Bölgeye, polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin A.K. ( 51) adlı kadın olduğu tespit edildi.
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A.K'nin kayalıklarda terlikleri bulunurken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.
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