  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Denizde kaybolan balıkçı 7 gündür aranıyor!

Denizde kaybolan balıkçı 7 gündür aranıyor!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde teknesi ile denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Refik S.'yi (57) arama çalışmaları, 7 gündür devam ediyor.

Kaynak: DHA
Denizde kaybolan balıkçı 7 gündür aranıyor! - Resim: 1

Refik S., 2 Aralık'ta sabah saatlerinde Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nden balıkçı teknesi ile denize açıldı. Tekne, akşamüzeri başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu. Teknede kimsenin olmadığını gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. 

1 / 6
Denizde kaybolan balıkçı 7 gündür aranıyor! - Resim: 2

İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları, dalış timleri ve kıyı ekipleri, arama çalışması başlattı.

2 / 6
Denizde kaybolan balıkçı 7 gündür aranıyor! - Resim: 3

Aşırı rüzgar, yüksek dalga ve yer yer görüş zorluğuna rağmen ekipler, 7 gündür deniz yüzeyinde ve su altında arama çalışması yapıyor. 

3 / 6
Denizde kaybolan balıkçı 7 gündür aranıyor! - Resim: 4

Ekiplerin çalışması devam ederken, zorlu hava koşulları süreci zaman zaman güçleştiriyor. (DHA)

4 / 6