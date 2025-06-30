Denizde kaybolan iki genç aranıyor

'BULUNURSA CESEDİ YETER BİZE'

E.A.’nın akrabası A.A. ise, "E.A.’nın akrabasıyım. Babasına ve amcasına buraya geleceğini söylemiş. Dün burada denizin çok dalgası vardı. Daha yetkililerden bize bir cevap gelmedi. Burada bekliyorum, 21 saat oldu. Arama çalışmaları hala devam ediyor. Helikopter de geldi. Her şeyi Allah’a bırakıyorum. Umudumuz Allah’tan var, başka çaremiz yok. İnşallah bulunursa cesedi yeter bize. Biz artık onu merak ediyoruz" diye konuştu.