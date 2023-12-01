Denizde kaybolan liseli gençten acı haber

Ekipler, bölgede kayıp liselilere ulaşmak için sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı. Havadan helikopter destekli aramaların 5’inci gününe, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı. YaklA. 100 kişilik ekip tarafından, akıntı tehlikesine karşı sürdürülen arama çalışmalarına, çevre illerden gelen ekipler de destek verdi. AFAD dalgıçları, su altında insan bedenini tanımlamak için yapay zeka yöntemiyle çalışan sonar teknolojili cihazla suda arama yaptı.