Denizde ‘rüya’ gibi yaşam: Dünyanın en büyüğü olacak
728 fit etkileyici bir ölçüye sahip olan Somnio , 2024'te piyasaya sürüldüğünde "hem uzunluk hem de hacim açısından" dünyanın en büyük yatı olacak. Hem de apartman dairelerinden oluşarak farklı bir konsepte imza atacak.
728 fit etkileyici bir ölçüye sahip olan Somnio , 2024'te piyasaya sürüldüğünde "hem uzunluk hem de hacim açısından" dünyanın en büyük yatı olacak. Hem de apartman dairelerinden oluşarak farklı bir konsepte imza atacak.
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İsmi Latince rüya anlamına gelen yat aslında bir apartman. Söz konusu apartman yat 6 kattan meydana gelecek ve 39 daire yer alacak.
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Yat sakinlerine ayrıca apartman sakinleri için restoranlar, barlar ve kumsal gibi imkanlar sunulacak.Apartman yatın toplam maliyeti yaklaşık 600 milyon dolar olacak.
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İsveçli Winch Design ve Tillberg Design tarafından tasarlanan yatı Norveçli şirket VARD inşa edecek.
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