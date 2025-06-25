Denize atlarken kayalıklara çakıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize atlarken kayalıklara çakılan şahıs yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Serinlemek için gittiği plajda kayalıklardan denize atlayan bir kişi, dengesini kaybederek kayalara çarptı. Çarpışma sonrası şahıs yaralandı.
1 / 5
Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
2 / 5
İlk müdahalesi plajda yapılan yaralı, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3 / 5
4 / 5