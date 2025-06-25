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Denize atlarken kayalıklara çakıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize atlarken kayalıklara çakılan şahıs yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Denize atlarken kayalıklara çakıldı - Resim: 1

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Serinlemek için gittiği plajda kayalıklardan denize atlayan bir kişi, dengesini kaybederek kayalara çarptı. Çarpışma sonrası şahıs yaralandı. 

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Denize atlarken kayalıklara çakıldı - Resim: 2

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Denize atlarken kayalıklara çakıldı - Resim: 3

İlk müdahalesi plajda yapılan yaralı, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Denize atlarken kayalıklara çakıldı - Resim: 4
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