Denize giren Alman vatandaşı aileye polis engeli
Sinop'a tatile gelen Almanya vatandaşı aile, denize girerken şikayet üzerine polis tarafından denizden çıkartıldı.
Sinop’ta kısıtlamada denize giren Almanya vatandaşı aileyi polis ekipleri 'şikayet olduğunu' söyleyerek denizden çıkarttı.
Almanya’dan Sinop’a tatile gelen Türk kökenli Alman vatandaşı Ümit Çelik, eşi ve çocukları ile birlikte sahile inerek serinlemek istedi. Kumkapı Plajı'nda çocukların yüzdüğünü gören çevredeki vatandaşlar polisi arayarak 'plajda kısıtlamayı ihlal eden vatandaşların olduğunu' ihbar etti.
Olayın ardından plaja gelen polis ekipleri aileyi uyararak şikayet olduğunu ve çocuklarını denizden çıkarmalarını istedi.
Samsun Bafra kökenli gurbetçi baba Ümit Çelik, polis ekiplerine Almanya vatandaşı olduğunu ve buraya tatile geldiğini belirterek kendisinin kısıtlamadan muaf olduğunu söyledi.
Ancak polis ekipleri yine de çocukları denizden çıkarmalarını istedi. Bunun üzerine baba Ümit Çelik denize girerek çocukları denizden çıkarmaya çalıştı.
Ancak iki minik çocuk denizden çıkmamakta ısrarcı davranarak buldukları her fırsatta babasının elinden kaçarak denizde eğlenmeye çalıştı. Bin bir güçlükle çocukları denizden çıkaran baba Ümit Çelik kendilerine uygulanan bu davranışa sitem etti.