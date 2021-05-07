Denize giren Alman vatandaşı aileye polis engeli

Ancak polis ekipleri yine de çocukları denizden çıkarmalarını istedi. Bunun üzerine baba Ümit Çelik denize girerek çocukları denizden çıkarmaya çalıştı.

Ancak iki minik çocuk denizden çıkmamakta ısrarcı davranarak buldukları her fırsatta babasının elinden kaçarak denizde eğlenmeye çalıştı. Bin bir güçlükle çocukları denizden çıkaran baba Ümit Çelik kendilerine uygulanan bu davranışa sitem etti.