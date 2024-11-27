Denize sıfır bedava tatil dönemi sona erdi: Hepsi yıkıldı

Polis ekipleri de sahile vatandaşların girişini engelleyerek yıkımın tamamlanmasını bekledi. Kış mevsimi olmasına rağmen çardaklarında yaşamaya devam eden 3 kişi ise yıkıma direndi. Polis ekiplerinin müdahale edeceğini gören bazı çardak sahipleri, tahta çardaklarını ateşe verdi. Dakikalarca yanan çardaklarının başında bekleyen ve itfaiye ekiplerinin de söndürmesine müsaade etmeyen çardak sahipleri daha sonra ayrıldı. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı.